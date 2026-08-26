À l'approche de la rentrée scolaire, Patrick Lagacé s'entretient avec deux enseignants de la Rive-Sud. Marie-Chantal et Guillaume indiquent que, malgré les nombreuses années d'expérience, la fébrilité et la passion de début d'année demeurent intactes.

Ils abordent les préparatifs en classe, l'accueil des élèves et des nombreux nouveaux arrivants, ainsi que les thèmes rassembleurs choisis par leurs écoles pour créer un environnement stimulant et réussir l'intégration culturelle des jeunes par la musique et le sport.

Écoutez les témoignages de Marie-Chantal Desjardins et Guillaume Morin, deux enseignants de la Rive-Sud, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.