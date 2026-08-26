 Aller au contenu
Rentrée scolaire

Enseignants: «On est les passeurs de culture, c'est notre devoir, notre rôle»

par 98.5

0:00
10:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2026 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Enseignants: «On est les passeurs de culture, c'est notre devoir, notre rôle»
Au micro de Patrick Lagacé: la fébrilité de la rentrée scolaire expliquée par deux enseignants. / Cogeco Média

À l'approche de la rentrée scolaire, Patrick Lagacé s'entretient avec deux enseignants de la Rive-Sud. Marie-Chantal et Guillaume indiquent que, malgré les nombreuses années d'expérience, la fébrilité et la passion de début d'année demeurent intactes.

Ils abordent les préparatifs en classe, l'accueil des élèves et des nombreux nouveaux arrivants, ainsi que les thèmes rassembleurs choisis par leurs écoles pour créer un environnement stimulant et réussir l'intégration culturelle des jeunes par la musique et le sport.

Écoutez les témoignages de Marie-Chantal Desjardins et Guillaume Morin, deux enseignants de la Rive-Sud, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est ma 27ᵉ rentrée et je dirais que les 27, j'ai toujours cette fébrilité-là, cette nervosité-là, parce que c'est recommencer quelque chose de nouveau.»

Marie-Chantal Desjardins

Vous aimerez aussi

Enjeu du français: «C’est une mise en scène de la vérité»
Lagacé le matin
Enjeu du français: «C’est une mise en scène de la vérité»
0:00
8:15
Spécial «Machinal» | L’énigme du mercredi 26 août
Lagacé le matin
Spécial «Machinal» | L’énigme du mercredi 26 août
0:00
2:17
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Dépendance aux réseaux sociaux: Meta devra verser 17 milliards de dollars
Rattrapage
Accord historique
Dépendance aux réseaux sociaux: Meta devra verser 17 milliards de dollars
Le film québécois «Nina Rosa» dans la course aux Oscars
Rattrapage
Réalisé par Geneviève Dulude-De Celles
Le film québécois «Nina Rosa» dans la course aux Oscars
Enjeu du français: «C’est une mise en scène de la vérité»
Rattrapage
Négociations entre Ottawa et Washington
Enjeu du français: «C’est une mise en scène de la vérité»
Des cailloux à la mémoire de sa fille: «On voyage le monde comme ça»
Rattrapage
«Faites-nous voyager»
Des cailloux à la mémoire de sa fille: «On voyage le monde comme ça»
Baseball Mauricie: la police forcée d’intervenir en raison d’un parent
Rattrapage
Arbitres et entraîneur invectivés
Baseball Mauricie: la police forcée d’intervenir en raison d’un parent
Des repas à 1 $: l'initiative inspirante des «Pirates verts»
Rattrapage
Lutte contre la faim
Des repas à 1 $: l'initiative inspirante des «Pirates verts»
Guerre tarifaire: «Ottawa n’a pas sorti toutes ses armes»
Rattrapage
La riposte canadienne dévoilée
Guerre tarifaire: «Ottawa n’a pas sorti toutes ses armes»
Itinérance et aînés: Marguerite Blais réclame d'urgence un sommet national
Rattrapage
Élections
Itinérance et aînés: Marguerite Blais réclame d'urgence un sommet national
Guerre tarifaire: «On se demande pourquoi on se fait ça l’un à l’autre»
Rattrapage
Le Canada réplique dollar pour dollar
Guerre tarifaire: «On se demande pourquoi on se fait ça l’un à l’autre»
Contre-tarif: «Les régions seront beaucoup plus touchées par ce genre de mesure»
Rattrapage
Qu’est-ce que ça change pour votre portefeuille?
Contre-tarif: «Les régions seront beaucoup plus touchées par ce genre de mesure»
Autobus médias presque vides: «Ça pose un problème démocratique»
Rattrapage
Pendant la campagne électorale
Autobus médias presque vides: «Ça pose un problème démocratique»
Hommage à leur fille décédée: des cailloux qui voyagent à travers le monde
Rattrapage
Initiative d’une famille endeuillée
Hommage à leur fille décédée: des cailloux qui voyagent à travers le monde
Internationaux des États-Unis: Roger Federer accueilli en héros
Rattrapage
Il participait à des matchs amicaux
Internationaux des États-Unis: Roger Federer accueilli en héros
Spécial «Machinal» | L’énigme du mercredi 26 août
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Machinal» | L’énigme du mercredi 26 août