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Première participation au concours

Eurovision: le Canada à la recherche de son représentant

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Eurovision: le Canada à la recherche de son représentant
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Qui va représenter le Canada pour le concours de l’Eurovision? Le pays participera pour la première fois au populaire concours qui se déroulera en Bulgarie en mai 2007. 

Des artistes canadiens y ont déjà pris part, mais c’est la première fois qu’une artiste représentera l’unifolié. 

Ceux souhaitant défendre les couleurs du Canada doivent soumettre le candidature du 31 août au 9 septembre sur le portail Eurovision du site de CBC/Radio-Canada. 

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse culturelle, parler du processus de sélection à Lagacé le matin, mardi. 

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