Élections au Québec: une campagne de 39 jours bientôt lancée

À la veille du déclenchement officiel des élections provinciales au Québec, prévu le 27 août pour une campagne de 39 jours, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent l'échéance électorale à venir.

Alors que le secret entourait la date exacte, les candidatures et les propositions s'accumulent.

Face au risque de surinformation et de saturation des électeurs, les coanimateurs s'engagent à faire le tri dans l'actualité, tout en sondant leur auditoire sur l'impact des tensions commerciales canado-américaines sur leur sentiment d'appartenance nationale.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi midi.