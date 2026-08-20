Du primaire au secondaire

Au Québec, la multiplication des messages envoyés par les écoles est devenue une source majeure de stress pour les familles.

Parent de deux enfants au primaire, Miguel Tremblay témoigne de cette réalité dans un article de La Presse publié jeudi.

En une seule année scolaire, il a reçu 456 courriels, ce qui met en lumière la difficulté de gérer ce flux massif de communications quotidiennes.

Écoutez ce père de famille discuter de sa réalité au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.