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Du primaire au secondaire

Courriels scolaires: la «surcharge informationnelle» des parents d'élèves

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Courriels scolaires: la «surcharge informationnelle» des parents d'élèves
Au Québec, la multiplication des messages envoyés par les écoles est devenue une source majeure de stress pour les familles. / Lumos sp / Adobe Stock

Au Québec, la multiplication des messages envoyés par les écoles est devenue une source majeure de stress pour les familles.

Parent de deux enfants au primaire, Miguel Tremblay témoigne de cette réalité dans un article de La Presse publié jeudi.

En une seule année scolaire, il a reçu 456 courriels, ce qui met en lumière la difficulté de gérer ce flux massif de communications quotidiennes.

Écoutez ce père de famille discuter de sa réalité au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«J'ai conservé tous les courriels qui m'ont été envoyés par l'école, le centre de services scolaires, les professeurs et le service de garde, pour faire une quantification de la surcharge informationnelle qu'on a au cours d'une année.»

Miguel Tremblay

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