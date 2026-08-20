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Hausse de 43% à travers les SAQ du Québec

Vins américains retirés: les producteurs d'ici enregistrent des ventes records

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vins américains retirés: les producteurs d'ici enregistrent des ventes records
Le Québec compte 180 producteurs, principalement en Estrie et Montérégie, avec une production favorisée par le réchauffement climatique, bien que le climat reste difficile. / La Presse Canadienne

Le retrait des vins américains des tablettes de la SAQ, survenu dans la foulée des tensions commerciales avec les États-Unis, a grandement profité à l'industrie viticole locale. 

Depuis cette mesure, les ventes des vins sous la mention «Origine Québec» ont bondi de plus de 43% à travers le réseau de la société d'État.

Écoutez la directrice générale du Conseil des vins du Québec, Mélanie Gore, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.

Bien que cette mesure ait libéré un espace précieux pour les vignobles d'ici et canadiens, le retour éventuel des produits américains suscite une certaine appréhension chez les 180 producteurs du Québec. 

Malgré cette inquiétude, l'engouement des consommateurs et l'étirement des journées de chaleur en septembre permettent d'améliorer constamment la qualité et la variété des cépages cultivés au Québec.

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