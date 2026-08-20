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Investissement coûteux pour les propriétaires

Les aménagements pour la sécurité des piscines sont-ils trop sévères

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Entendu dans

La commission

le 20 août 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les aménagements pour la sécurité des piscines sont-ils trop sévères
Les propriétaires de piscines non conformes au règlement concernant les aménagements de sécurité ont jusqu'en septembre 2027 pour se conformer. / Elenathewise / Adobe Stock

Les propriétaires de piscines non conformes au règlement concernant les aménagements de sécurité ont jusqu'en septembre 2027 pour se conformer.

Mais ces règlements sont-ils vraiment nécessaires et efficaces ? Le comité citoyen piscines réclame un assouplissement de la réglementation québécoise sur les piscines résidentielles, la jugeant inutilement stricte et coûteuse pour les propriétaires.

Son porte-parole, Louis Mercier, invite les partis politiques à revoir ces règles avant l'échéance de conformité fixée à septembre 2027.

Écoutez ses explications jeudi, au micro de l'émission La commission.

«On a analysé les décès finement de 2010 à 2020. En 2020, il y a eu plus de décès dans des piscines conformes, selon le règlement, que des non conformes.»

Louis Mercier

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