Investissement coûteux pour les propriétaires

Les propriétaires de piscines non conformes au règlement concernant les aménagements de sécurité ont jusqu'en septembre 2027 pour se conformer.

Mais ces règlements sont-ils vraiment nécessaires et efficaces ? Le comité citoyen piscines réclame un assouplissement de la réglementation québécoise sur les piscines résidentielles, la jugeant inutilement stricte et coûteuse pour les propriétaires.

Son porte-parole, Louis Mercier, invite les partis politiques à revoir ces règles avant l'échéance de conformité fixée à septembre 2027.

Écoutez ses explications jeudi, au micro de l'émission La commission.