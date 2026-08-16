Tour du Québec

Coincé dans le bouchon de circulation causé par la fermeture du pont Pierre-Laporte samedi matin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a publié une vidéo du trafic pour réclamer un troisième lien.
Cette dernière a soulevé de vives critiques, puisque la fermeture du pont était causée par une investigation du Bureau des enquêtes indépendantes au sujet d'une chasse à l'homme durant laquelle un individu, qui venait de tirer des coups de feu, est décédé. Une autre personne a été blessée durant ces évènements.
Écoutez le journaliste Jacques Martin faire le point, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
Autre sujet abordé:
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