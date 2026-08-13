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Entente Québec-Terre-Neuve sur l'électricité

Churchill Falls: «Le Parti québécois sera très, très critique de cette annonce»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 06:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Churchill Falls: «Le Parti québécois sera très, très critique de cette annonce»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador auraient conclu un nouvel accord majeur sur l'énergie produite à Churchill Falls.

Cette entente permettrait aux deux provinces d'obtenir davantage d'énergie que ce qui était initialement prévu. 

Afin de sécuriser le projet avant la prochaine élection québécoise, Terre-Neuve renoncerait même à tenir un référendum, craignant qu'une victoire du Parti québécois ne fasse tout avorter. 

Écoutez l'animateur Philippe Cantin résumer les faits saillants de cet accord entre les deux provinces, jeudi, à son émission.

Autres sujets abordés

  • Tarifs douaniers canado-américains: les négociations se poursuivent à Washington à l'approche de la date limite du 19 août;
  • Profilage racial au SPVM: appel à un moratoire sur les interpellations discrétionnaires à la suite d'événements troublants au poste 39 de Montréal-Nord;
  • Marathon de Montréal: ajustement de la campagne publicitaire après des critiques sur le manque de diversité;
  • Transport collectif: le PQ propose une «passe mobilité» universelle à 95 $ par mois;
  • Projet pilote d'uniformes imposés aux détenus de la prison de Roberval.

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