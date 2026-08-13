Entente Québec-Terre-Neuve sur l'électricité

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador auraient conclu un nouvel accord majeur sur l'énergie produite à Churchill Falls.
Cette entente permettrait aux deux provinces d'obtenir davantage d'énergie que ce qui était initialement prévu.
Afin de sécuriser le projet avant la prochaine élection québécoise, Terre-Neuve renoncerait même à tenir un référendum, craignant qu'une victoire du Parti québécois ne fasse tout avorter.
Écoutez l'animateur Philippe Cantin résumer les faits saillants de cet accord entre les deux provinces, jeudi, à son émission.
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