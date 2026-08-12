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L'humoriste est en studio

Silvi Tourigny: elle raconte sa tournée et... le parrainage d'une dinde!

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 12 août 2026 09:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Silvi Tourigny: elle raconte sa tournée et... le parrainage d'une dinde!
L’humoriste Silvi Tourigny en studio / Cogeco Média

En tournée aux quatre coins du Québec avec son spectacle En feu, l'humoriste Silvi Tourigny prépare déjà le terrain pour son deuxième solo, qu'elle commence à roder plus de deux ans avant sa sortie.

En studio, l'artiste se confie sur sa méthode de travail, ses projets d'écriture exploratoires inspirés par sa famille, ainsi que sur son amour des animaux, qui l'a amenée à parrainer une dinde nommée Colonel Mustard à l'ÉcoMuseum de Montréal.

Écoutez Silvi Tourigny faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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