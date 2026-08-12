L'humoriste est en studio

En tournée aux quatre coins du Québec avec son spectacle En feu, l'humoriste Silvi Tourigny prépare déjà le terrain pour son deuxième solo, qu'elle commence à roder plus de deux ans avant sa sortie.

En studio, l'artiste se confie sur sa méthode de travail, ses projets d'écriture exploratoires inspirés par sa famille, ainsi que sur son amour des animaux, qui l'a amenée à parrainer une dinde nommée Colonel Mustard à l'ÉcoMuseum de Montréal.

Écoutez Silvi Tourigny faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.