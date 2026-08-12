Le 12 août

À l'occasion de la journée «J'achète un livre québécois», événement initié en 2014, les lecteurs sont invités à envahir les librairies pour découvrir la richesse de la littérature locale.

Pour Mariana Mazza, cette journée dépasse le simple acte d'achat : c'est une invitation à déconnecter des écrans et à aller à la rencontre des libraires chevronnés.

Écoutez l'humoriste, autrice et chroniqueuse littéraire présenter ses suggestions dans le cadre de la journée «J'achète un livre québécois» mercredi matin.