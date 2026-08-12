Accorder du temps à ce qui compte vraiment

Alors que la rentrée approche et que le rythme quotidien s'accélère, la chroniqueuse Maude Goyer invite les auditeurs à ne pas abandonner complètement les habitudes et le bien-être acquis pendant les vacances.

Selon elle, il est essentiel de continuer à accorder du temps aux activités et aux relations qui comptent vraiment, plutôt que de se laisser submerger par un horaire surchargé et l'omniprésence des écrans.

Écoutez la chroniqueuse Maude Goyer se pencher sur le sujet, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.