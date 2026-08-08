25ème édition

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, le Regroupement Partage lance la 25ᵉ édition de son initiative Opération Sac à Dos.

La directrice générale de l'organisme, Anne-Marie Éthier, présente ce programme qui permettra de distribuer des sacs à dos, des boîtes à lunch et des fournitures scolaires neuves à plus de 12 000 enfants et adolescents issus de familles à faible revenu.

Grâce à 30 points de service répartis à travers la province, un don de 33,50$ permet d'offrir à un élève un ensemble complet d'une valeur marchande de 185 $. Des places demeurent disponibles dans certains points de service pour les familles qui souhaiteraient bénéficier de cette initiative.

Écoutez Anne-Marie Éthier, directrice générale de Regroupement Partage, discuter de cette initiative, samedi, au micro de Jean-François Baril.