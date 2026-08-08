 Aller au contenu
25ème édition

Opération sac à dos: offrir du matériel pour la rentrée à près de 12 000 enfants

par 98.5

0:00
6:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 août 2026 09:33

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Opération sac à dos: offrir du matériel pour la rentrée à près de 12 000 enfants
Un simple don fait une différence énorme pour ces familles. / Adobe Stock - Irina Schmidt

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, le Regroupement Partage lance la 25ᵉ édition de son initiative Opération Sac à Dos.

La directrice générale de l'organisme, Anne-Marie Éthier, présente ce programme qui permettra de distribuer des sacs à dos, des boîtes à lunch et des fournitures scolaires neuves à plus de 12 000 enfants et adolescents issus de familles à faible revenu.

Grâce à 30 points de service répartis à travers la province, un don de 33,50$ permet d'offrir à un élève un ensemble complet d'une valeur marchande de 185 $. Des places demeurent disponibles dans certains points de service pour les familles qui souhaiteraient bénéficier de cette initiative.

Écoutez Anne-Marie Éthier, directrice générale de Regroupement Partage, discuter de cette initiative, samedi, au micro de Jean-François Baril.

Vous aimerez aussi

Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
Signé l'été
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
0:00
5:26
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
Signé l'été
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
0:00
7:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Le nombre de tornades ne serait pas en hausse, malgré les images qui circulent
Rattrapage
Phénomènes météorologiques
Le nombre de tornades ne serait pas en hausse, malgré les images qui circulent
Pourquoi les vacances font sortir les tensions dans un couple?
Rattrapage
Fatigue, stress...
Pourquoi les vacances font sortir les tensions dans un couple?
Aéroport Métropolitain de Montréal: un succès retentissant depuis l'ouverture
Rattrapage
Offres diversifiées et réduction du bruit
Aéroport Métropolitain de Montréal: un succès retentissant depuis l'ouverture
Le «super-pouvoir» de Christine Fréchette selon Patrick Dery
Rattrapage
Chronique politique
Le «super-pouvoir» de Christine Fréchette selon Patrick Dery
Perséides et éclipses: comment bien profiter de ces spectacles uniques?
Rattrapage
Tour de l'actualité des régions
Perséides et éclipses: comment bien profiter de ces spectacles uniques?
Nomination de Todd Blanche: «C'est un peu crapuleux de la part de Trump»
Rattrapage
Procureur général
Nomination de Todd Blanche: «C'est un peu crapuleux de la part de Trump»
« Ça a fait un gros boom ! » : Obus retrouvé port Saint-François à Nicolet
Rattrapage
Signé Lévesque
« Ça a fait un gros boom ! » : Obus retrouvé port Saint-François à Nicolet
Des citoyens ont menacé de boycotter la Fête nationale à Shawinigan
Rattrapage
Tour du Québec
Des citoyens ont menacé de boycotter la Fête nationale à Shawinigan
Rencontre avec l'Afrique du Sud: «C'est un match assez jouable pour le Canada»
Rattrapage
Mondial 2026
Ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer
Rencontre avec l'Afrique du Sud: «C'est un match assez jouable pour le Canada»
En difficulté financière, les Sœurs Boulay retournent aux études
Rattrapage
Période difficile pour les artistes québécois
En difficulté financière, les Sœurs Boulay retournent aux études
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite quatre jours par semaine
Rattrapage
Fonctionnaires fédéraux
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite quatre jours par semaine
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Rattrapage
Première médiatique
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Rattrapage
«Cocologie»
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Jean-Michel Dufaux en direct de Milan
Rattrapage
Jeux d'hiver
Jean-Michel Dufaux en direct de Milan