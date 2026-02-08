 Aller au contenu
Société
Jeux d'hiver

Jean-Michel Dufaux en direct de Milan

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 février 2026 10:15

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux en direct de Milan
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

L'animateur Jean-Michel Dufaux se trouve actuellement en Italie afin d'assister aux différentes compétitions des jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Outre le fait de pouvoir assister aux prouesses d'athlètes de haut calibre, le chroniqueur souligne que les spectateurs peuvent profiter de ce que l'Italie a de mieux à offrir: du bon café, de bons restaurants et du bon vin.

Il compare également son expérience à celle qu'il a vécu lors des jeux de Salt Lake City en 2002 et de Turin en 2006.

Écoutez Jean-Michel Dufaux en direct de Milan, parler de son expérience aux jeux d'hiver, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Vous aimerez aussi

Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau
Signé Lévesque
Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau
0:00
5:20
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Signé Lévesque
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
0:00
8:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite 4 jours par semaine
Rattrapage
Fonctionnaires fédéraux
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite 4 jours par semaine
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Rattrapage
Première médiatique
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Rattrapage
«Cocologie»
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Seahawks-Patriots: deux équipes aux parcours surprenants
Rattrapage
Super Bowl Seahawks-Patriots
Seahawks-Patriots: deux équipes aux parcours surprenants
Journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise» le 12 février
Rattrapage
2ème édition
Journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise» le 12 février
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Rattrapage
Super Bowl
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Donald Trump s'en prend à Harvard, jugé «trop woke»
Rattrapage
Coupure dans le financement
Donald Trump s'en prend à Harvard, jugé «trop woke»
Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions
Rattrapage
Actualité régionale
Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions
L'artiste country Josh Ross de passage à Montréal
Rattrapage
Étoile montante
L'artiste country Josh Ross de passage à Montréal
Canadian Tire devra verser 1,3 M$ pour de l'affichage de prix mensonger
Rattrapage
Gonflage des prix
Canadian Tire devra verser 1,3 M$ pour de l'affichage de prix mensonger
Compte-rendu des derniers résultats des Jeux de Milan
Rattrapage
Troisième jour de compétition
Compte-rendu des derniers résultats des Jeux de Milan
Tout savoir sur l'artiste Bad Bunny
Rattrapage
Mi-temps du Super Bowl
Tout savoir sur l'artiste Bad Bunny
Qui est Jack Lang, l'ex-ministre français lié à Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Dossiers Epstein
Qui est Jack Lang, l'ex-ministre français lié à Jeffrey Epstein?
Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau
Rattrapage
Nouvelle étude
Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau