L'animateur Jean-Michel Dufaux se trouve actuellement en Italie afin d'assister aux différentes compétitions des jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Outre le fait de pouvoir assister aux prouesses d'athlètes de haut calibre, le chroniqueur souligne que les spectateurs peuvent profiter de ce que l'Italie a de mieux à offrir: du bon café, de bons restaurants et du bon vin.

Il compare également son expérience à celle qu'il a vécu lors des jeux de Salt Lake City en 2002 et de Turin en 2006.

Écoutez Jean-Michel Dufaux en direct de Milan, parler de son expérience aux jeux d'hiver, dimanche, au micro de Jean-François Baril.