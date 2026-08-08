Fatigue, stress...

Les vacances d'été tant attendues peuvent parfois transformer la vie de couple en véritable champ de bataille.

Ingrid Falaise se penche sur les tensions conjugales qui peuvent survenir durant les vacances en amoureux. Fatigue accumulée, désynchronisation des attentes, charge mentale et perte de routine : autant de facteurs qui risquent de créer de la tension au sein du couple.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Ingrid Falaise, samedi, au micro de Jean-François Baril.