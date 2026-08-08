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Fatigue, stress...

Pourquoi les vacances font sortir les tensions dans un couple?

par 98.5

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10:48

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 août 2026 10:37

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Pourquoi les vacances font sortir les tensions dans un couple?
Comment éviter le conflit en vacances? / Adobe Stock - Paula

Les vacances d'été tant attendues peuvent parfois transformer la vie de couple en véritable champ de bataille.

Ingrid Falaise se penche sur les tensions conjugales qui peuvent survenir durant les vacances en amoureux. Fatigue accumulée, désynchronisation des attentes, charge mentale et perte de routine : autant de facteurs qui risquent de créer de la tension au sein du couple. 

Écoutez les explications de la chroniqueuse Ingrid Falaise, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Je sors de deux semaines de vacances, puis il y a eu au moins trois chicanes de couple dans mon entourage. Rien pour créer un divorce là, mais quand même. On part en vacances, on se dit on va se retrouver, on va décrocher, on va être ensemble, puis finalement tu te pognes parce que t'as oublié la glacière, parce que ton chum veut partir à 8h et toi t'es encore en pyjama. Je me suis justement demandé: pourquoi? Ça devrait nous rapprocher pourtant les vacances? Alors pourquoi ça exacerbe les tensions dans le couple?»

Ingrid Falaise

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