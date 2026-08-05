Réseau de la Santé

Plusieurs professionnels de la santé lèvent le ton cette semaine pour dénoncer les lacunes du réseau public et réclament des changements majeurs.
C'est le cas du Dr Xavier Gauvreau, président de MQRP, qui dénonce le recours accru aux cliniques privées pour résorber les listes d'attente en chirurgie.
Selon lui, cette stratégie aggrave la pénurie de personnel dans le réseau public, puisque les équipes médicales quittent le système pour le privé, entraînant la fermeture de près du quart des salles d'opération de la province.
Écoutez Dr Xavier Gauvreau, médecin résident et président du conseil d’administration des Médecins québécois pour le régime public (MQRP), mercredi au micro de Philippe Cantin.
Investissement en santé mentale
Le système de santé publique est également critiqué pour sa capacité à prendre en charge les personnes souffrant de santé mentale.
En effet, l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), en collaboration avec la Mission Old Brewery, a interpellé les partis politiques à l'approche de la campagne électorale pour qu'ils fassent de la santé mentale une priorité budgétaire.
Écoutez la Dre Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec, faire le point mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
Christine St-Pierre témoigne de son expérience avec le cancer du sein
Finalement, sur une note d'espoir et dans l'idée de prévenir le cancer du sein chez les femmes au Québec, la chroniqueuse au 98.5 et ancienne députée de l'Assemblée nationale du Québec, Christine St-Pierre, a témoigné pour la première fois de son expérience avec cette maladie dont elle est maintenant rétablie.
Elle était accompagnée de la Dre Dominique Synnott, chirurgienne générale en oncologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal lors de cet entretien, mercredi matin, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.