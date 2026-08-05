Réseau de la Santé

Plusieurs professionnels de la santé lèvent le ton cette semaine pour dénoncer les lacunes du réseau public et réclament des changements majeurs.

C'est le cas du Dr Xavier Gauvreau, président de MQRP, qui dénonce le recours accru aux cliniques privées pour résorber les listes d'attente en chirurgie.

Selon lui, cette stratégie aggrave la pénurie de personnel dans le réseau public, puisque les équipes médicales quittent le système pour le privé, entraînant la fermeture de près du quart des salles d'opération de la province.

Écoutez Dr Xavier Gauvreau, médecin résident et président du conseil d’administration des Médecins québécois pour le régime public (MQRP), mercredi au micro de Philippe Cantin.