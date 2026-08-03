Le point sur la sécurité cet été

Le bilan des vacances de la construction fait état de 18 décès sur les routes du Québec, soit 7 de moins que l’an dernier.

Bien qu’il s’agisse d’une amélioration, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Sûreté du Québec rappellent que la majorité de ces drames auraient pu être évités. Les facteurs humains, principalement la vitesse, la fatigue et la distraction au volant, demeurent les causes majeures de ces collisions mortelles.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Sara Comadina, à ce sujet, lundi lors de l’émission Le Québec maintenant.

Par ailleurs, la récente disparition d’une femme de 75 ans en Mauricie relance le débat sur l’efficacité des alertes Silver.

Retrouvée saine et sauve par hasard à plus de 300 km de chez elle, sa famille remet en question la portée limitée de ce système d’alerte et déplore le manque de coordination entre les différents corps policiers.

Écoutez le journaliste du 106.9 Mauricie, Alexis Samson, à ce sujet, lundi lors de l’émission Le Québec maintenant.