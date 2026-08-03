La pluie ne cesse de perturber les activités à l'Omnium Banque Nationale.
Seuls deux des 14 matchs programmés dimanche ont pu être joués. Pas moins de 27 rencontres étaient programmées, lundi... mais il pleut encore.
Écoutez les nouvelles du sport, lundi après-midi, avec Geneviève Tardif au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Il pleut toujours à Montréal;
- L'horaire remanié risque de l'être encore en raison des intempéries;
- Une Canadienne cause la surprise à Toronto;
- Les Blue Jays de Toronto échangent le lanceur Kevin Gausman;
- Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, ne participera pas aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, mais il sera présent aux Championnats du monde.