 Aller au contenu
Omnium Banque Nationale

La pluie ne cesse de perturber les activités

par 98.5 Sports

0:00
6:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 août 2026 16:10

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
La pluie ne cesse de perturber les activités
Geneviève Tardif / Cogeco Média

La pluie ne cesse de perturber les activités à l'Omnium Banque Nationale.

Seuls deux des 14 matchs programmés dimanche ont pu être joués. Pas moins de 27 rencontres étaient programmées, lundi... mais il pleut encore.

Écoutez les nouvelles du sport, lundi après-midi, avec Geneviève Tardif au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Il pleut toujours à Montréal;
  • L'horaire remanié risque de l'être encore en raison des intempéries;
  • Une Canadienne cause la surprise à Toronto;
  • Les Blue Jays de Toronto échangent le lanceur Kevin Gausman;
  • Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, ne participera pas aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, mais il sera présent aux Championnats du monde.

Vous aimerez aussi

«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
Les amateurs de sports
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
0:00
16:07
«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»
Signé l'été
«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»
0:00
5:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Emmanuel Bilodeau et la dépendance au fentanyl
Rattrapage
Tissé serré
Emmanuel Bilodeau et la dépendance au fentanyl
La «sextech» est-elle la sexualité du futur?
Rattrapage
Love and sex with robots
La «sextech» est-elle la sexualité du futur?
Une entreprise de Laval a conçu la scène d'Ed Sheeran
Rattrapage
Tournée mondiale
Une entreprise de Laval a conçu la scène d'Ed Sheeran
«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs» -Catherine Lévesque
Rattrapage
Conflit rapidement réglé à WestJet
«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs» -Catherine Lévesque
«On peut imaginer que des gros noms vont s'en venir dans les prochains jours»
Rattrapage
Possible déclanchement d’élection le 27 août
«On peut imaginer que des gros noms vont s'en venir dans les prochains jours»
Le divorce de «millionnaires»: l’analyse du droit de la famille
Rattrapage
Jugement de 192 pages
Le divorce de «millionnaires»: l’analyse du droit de la famille
Plus de 150 000 visiteurs au festival Osheaga
Rattrapage
Lorde, Zara Larsson, Billie du Page
Plus de 150 000 visiteurs au festival Osheaga
«Le poids des Républicains dans cette affaire va obliger Trump à se calmer»
Rattrapage
Annulation du fonds controversé de 1,8 M $
«Le poids des Républicains dans cette affaire va obliger Trump à se calmer»
48 noyades depuis le début de l'été: comment limiter ces tragédies?
Rattrapage
Sécurité près des surfaces d'eau
48 noyades depuis le début de l'été: comment limiter ces tragédies?
Bilan routier préoccupant au retour des vacances de la construction
Rattrapage
Le point sur la sécurité cet été
Bilan routier préoccupant au retour des vacances de la construction
Un démarrage historique au box-office pour le nouveau Spider-Man
Rattrapage
Chronique culturelle
Un démarrage historique au box-office pour le nouveau Spider-Man
«Ça va prendre quelques jours avant que le tout retombe à un calme raisonnable»
Rattrapage
Fin de la grève chez WestJet
«Ça va prendre quelques jours avant que le tout retombe à un calme raisonnable»
Sylvain Cossette célèbre les 25 ans de sa tournée Rendez-vous
Rattrapage
60 000 billets vendus
Sylvain Cossette célèbre les 25 ans de sa tournée Rendez-vous
Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?
Rattrapage
Uriner sous la douche et téléphone aux toilettes
Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?