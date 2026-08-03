La pluie ne cesse de perturber les activités à l'Omnium Banque Nationale.

Seuls deux des 14 matchs programmés dimanche ont pu être joués. Pas moins de 27 rencontres étaient programmées, lundi... mais il pleut encore.

Écoutez les nouvelles du sport, lundi après-midi, avec Geneviève Tardif au micro de Catherine Brisson.

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