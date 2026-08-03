Fin de la grève chez WestJet

Même si WestJet et ses agents de bord ont conclu une entente de principe, le retour à la normale s’annonce très complexe pour les passagers.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, l’incertitude et la fatigue règnent chez plusieurs clients coincés par des annulations de vols répétées.

La remise sur pied complète de l’horaire pourrait prendre encore plusieurs jours en raison du fort volume de personnes touchées.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Léa Compartino, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.