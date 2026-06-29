Candidature vedette

L'éducateur physique et ancien chroniqueur à l'émission Salut, Bonjour! , Marcel Bouchard, sera candidat pour le Parti conservateur lors des élections générales qui se tiendront cet automne.

Ce dernier se présentera dans la circonscription de Portneuf, une région qu'il habite depuis longtemps.

Questionné sur sa décision de rejoindre les rangs d'Éric Dumaine, Marcel Bouchard affirme que le parti lui «donne les moyens de faire la promotion de ce qu'il a toujours promu au cours de sa carrière d'éducateur physique».

Il fera face au caquiste Vincent Caron, qui complètera son deuxième mandat. Les autres partis n'ont pas encore annoncé leurs candidats dans ce comté.

Écoutez le journaliste du FM93, Kevin Dupont, aborder le sujet, lundi, au Québec maintenant.