Décision stratégique?

Alors que les annonces de candidature pleuvent en vue des prochaines élections provinciales, la première ministre Christine Fréchette a fait une annonce surprenante en indiquant qu'elle se porterait candidate dans Trois-Rivières, délaissant la circonscription de Sanguinet dans laquelle elle a été élue en 2022.

Le chroniqueur Jonathan Valois décortique cette décision qu'il qualifie de «stratégique».

Écoutez le chroniqueur Jonathan Valois analyser la décision de Christine Fréchette, lundi, au micro de Catherine Brisson.