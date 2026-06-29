Nouvelle série de frappes en Iran

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran franchit de nouveaux sommets de tension alors que l'armée américaine a lancé une nouvelle série de frappes aériennes. L’Iran a répliqué en orchestrant des attaques ciblées à Bahreïn et au Koweït.

Selon l'analyste Ferry de Kharkov, la république islamique déploie une stratégie particulièrement subtile dans le détroit d’Ormuz, compliquant grandement la position de Washington.

Pour Donald Trump, cet enjeu de politique internationale devient de plus en plus local, puisqu'il lui sera extrêmement difficile de résoudre ce conflit avant les élections présidentielles de mi-mandat qui se tiendront au mois de novembre prochain.

Le tout sachant que l’alliance stratégique avec Israël exacerbe les tensions dans la région.

Écoutez Ferry de Kerckhove brosser le portrait de la situation, lundi, lors de sa chronique internationale au Québec maintenant.