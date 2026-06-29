Phénomène mondial

Après avoir provoqué une véritable hystérie collective et marqué l'histoire du Festival International de Jazz de Montréal, le duo de musique instrumentale saguenéen Angine de Poitrine continue de faire vibrer le Web.

Au-delà de leurs costumes et de leur univers profondément original, un élément s'est retrouvé au cœur de toutes les discussions sur TikTok et YouTube : leur mystérieuse guitare basse à deux manches.

Pour comprendre les origines de cet instrument mythique, retour aux sources au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la rencontre du luthier derrière cette création unique.

Écoutez l'entretien réalisé par le chroniqueur Stéphane Leclair avec le luthier Raphaël Le Breton, lundi, au micro de Catherine Brisson.