 Aller au contenu
Phénomène mondial

Qui est Raphaël Le Breton, le luthier derrière la guitare d'Angine de Poitrine?

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 juin 2026 16:43

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Qui est Raphaël Le Breton, le luthier derrière la guitare d'Angine de Poitrine?
Decouvrez l'homme derrière l'instrument qui fascine le plus les amateurs de musique présentement. / LA PRESSE CANADIENNE/Photo fournie- Constantin Monfilliette.

Après avoir provoqué une véritable hystérie collective et marqué l'histoire du Festival International de Jazz de Montréal, le duo de musique instrumentale saguenéen Angine de Poitrine continue de faire vibrer le Web.

Au-delà de leurs costumes et de leur univers profondément original, un élément s'est retrouvé au cœur de toutes les discussions sur TikTok et YouTube : leur mystérieuse guitare basse à deux manches.

Pour comprendre les origines de cet instrument mythique, retour aux sources au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la rencontre du luthier derrière cette création unique.

Écoutez l'entretien réalisé par le chroniqueur Stéphane Leclair avec le luthier Raphaël Le Breton, lundi, au micro de Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
Signé l'été
«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
0:00
18:04
David Letterman pour une première fois à Montréal
Le Québec maintenant
David Letterman pour une première fois à Montréal
0:00
7:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«On recherche l'équilibre dans le déséquilibre» -Maude Marquis-Bissonnette
Rattrapage
La mairesse de Gatineau se confie
«On recherche l'équilibre dans le déséquilibre» -Maude Marquis-Bissonnette
L’intelligence artificielle peut-elle vous faire perdre votre emploi?
Rattrapage
Les Québécois craignent l'IA
L’intelligence artificielle peut-elle vous faire perdre votre emploi?
Film François.e: «Si vous pensez que c'est une comédie, ce n'est pas le cas»
Rattrapage
Critique
Film François.e: «Si vous pensez que c'est une comédie, ce n'est pas le cas»
Le producteur de la série «Heated Rivalry» tient tête à Mark Carney
Rattrapage
Souveraineté culturelle
Le producteur de la série «Heated Rivalry» tient tête à Mark Carney
Christine Fréchette sera candidate dans Trois-Rivières
Rattrapage
Décision stratégique?
Christine Fréchette sera candidate dans Trois-Rivières
Nouvelle fraude: «Ce n'est pas toujours la grand-maman naïve qui se fait avoir»
Rattrapage
Grâce au darkweb
Nouvelle fraude: «Ce n'est pas toujours la grand-maman naïve qui se fait avoir»
Comment l'Iran complique la donne pour Trump avant les élections de mi-mandat
Rattrapage
Nouvelle série de frappes en Iran
Comment l'Iran complique la donne pour Trump avant les élections de mi-mandat
Crise du logement: «Construire n’est pas la seule et unique solution»
Rattrapage
Conversion de copropriétés invendues
Crise du logement: «Construire n’est pas la seule et unique solution»
Fin d'une époque à Montréal: Brendan Gallagher est échangé à Vancouver
Rattrapage
Journée chargée pour le CH
Fin d'une époque à Montréal: Brendan Gallagher est échangé à Vancouver
L'ex-chroniqueur Marcel Bouchard portera les couleurs du Parti conversateur
Rattrapage
Candidature vedette
L'ex-chroniqueur Marcel Bouchard portera les couleurs du Parti conversateur
Drame à Ottawa: deux jeunes garçons et leur père retrouvés mort
Rattrapage
Âgés de 7 et 12 ans
Drame à Ottawa: deux jeunes garçons et leur père retrouvés mort
David Letterman pour une première fois à Montréal
Rattrapage
60 ans de carrière
David Letterman pour une première fois à Montréal
Le Québec sera frappé par une vague de chaleur cette semaine
Rattrapage
40 degrés annoncés
Le Québec sera frappé par une vague de chaleur cette semaine
Bourse du CIO: un salaire de 1,37 $ de l'heure pour nos athlètes ?
Rattrapage
10 000$ par athlète
Bourse du CIO: un salaire de 1,37 $ de l'heure pour nos athlètes ?