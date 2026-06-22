 Aller au contenu
Assurance habitation et changements climatiques

Inondations au Québec: comment réagir face aux dégâts d'eau

par 98.5

0:00
9:00

Entendu dans

Le midi

le 22 juin 2026 12:54

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Inondations au Québec: comment réagir face aux dégâts d'eau
Des eaux de crue sont visibles dans le garage d'une maison de l'arrondissement de Pierrefonds à Montréal, le dimanche 21 juin 2026, à la suite de fortes pluies dans le secteur. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À la suite des récentes inondations survenues sur la Rive-Sud et la couronne nord de Montréal, les compagnies d'assurance font face à un volume exceptionnel d'appels.

Suzanne Michaud, agente d'assurance de dommages des particuliers, conseille aux sinistrés de documenter et de limiter immédiatement les dégâts en déplaçant les biens de valeur. 

Elle recommande fortement de passer par son assureur pour coordonner les travaux de décontamination avec des professionnels.

Enfin, face à l'urbanisation croissante et aux changements climatiques, elle prévient que la récurrence de ces sinistres entraînera inévitablement une hausse globale des primes d'assurance habitation.

Écoutez Suzanne Michaud, agente d’assurances de dommage des particuliers, expliquer le tout lundi au Midi

Vous aimerez aussi

Le mystérieux pilote se défend: «Tout est légal» -Mohamed-Elyès Jouini
Lagacé le matin
Le mystérieux pilote se défend: «Tout est légal» -Mohamed-Elyès Jouini
0:00
7:52
Meurtre de Rachelle Wrathmall: retentissant rebondissement en Guinée
Lagacé le matin
Meurtre de Rachelle Wrathmall: retentissant rebondissement en Guinée
0:00
7:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé
Rattrapage
Un policier perd la vie en service
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé
Sondages: Mark Carney et Christine Fréchette ont le vent dans les voiles
Rattrapage
Côte de popularité en hausse
Sondages: Mark Carney et Christine Fréchette ont le vent dans les voiles
Côte-des-Neiges: important déploiement policier à la suite d'une fusillade
Rattrapage
1 policier mort, 1 policière en état critique
Côte-des-Neiges: important déploiement policier à la suite d'une fusillade
Météo : après le déluge de samedi, l'instabilité persiste pour la Saint-Jean
Rattrapage
Pluie annoncée
Météo : après le déluge de samedi, l'instabilité persiste pour la Saint-Jean
Rues éponges et tuyaux géants: Laval repense sa gestion des eaux pluviales
Rattrapage
Un investissement de 21 millions $
Rues éponges et tuyaux géants: Laval repense sa gestion des eaux pluviales
Découvrez le bêtisier de nos deux commissaires
Rattrapage
Fous rire et moments loufoques
Découvrez le bêtisier de nos deux commissaires
Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»
Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal aux commandes du midi cet été
Rattrapage
Émission estivale
Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal aux commandes du midi cet été
La 138 ne sera pas complétée: «On n'est pas assez importants, comme toujours»
Rattrapage
Le gouvernement abandonne le projet
La 138 ne sera pas complétée: «On n'est pas assez importants, comme toujours»
Quels aliments peuvent causer de l'inflammation?
Rattrapage
Alimentation
Quels aliments peuvent causer de l'inflammation?
«Je ne vais pas démanteler les campements parce que ça nous fait bien paraître»
Rattrapage
Enjeu d'itinérance
«Je ne vais pas démanteler les campements parce que ça nous fait bien paraître»
La baleine Gaspard est de retour dans l’estuaire du Saint-Laurent
Rattrapage
Pour une 18e année consécutive
La baleine Gaspard est de retour dans l’estuaire du Saint-Laurent
Réintégration des pesticides: «C’est vraiment incompréhensible»
Rattrapage
Loi controversée du gouvernement Carney
Réintégration des pesticides: «C’est vraiment incompréhensible»
Sous-financement des routes au Québec: le péage devient-il inévitable?
Rattrapage
Le modèle de mobilité québécois
Sous-financement des routes au Québec: le péage devient-il inévitable?