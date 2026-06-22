Assurance habitation et changements climatiques

À la suite des récentes inondations survenues sur la Rive-Sud et la couronne nord de Montréal, les compagnies d'assurance font face à un volume exceptionnel d'appels.

Suzanne Michaud, agente d'assurance de dommages des particuliers, conseille aux sinistrés de documenter et de limiter immédiatement les dégâts en déplaçant les biens de valeur.

Elle recommande fortement de passer par son assureur pour coordonner les travaux de décontamination avec des professionnels.

Enfin, face à l'urbanisation croissante et aux changements climatiques, elle prévient que la récurrence de ces sinistres entraînera inévitablement une hausse globale des primes d'assurance habitation.

Écoutez Suzanne Michaud, agente d’assurances de dommage des particuliers, expliquer le tout lundi au Midi.