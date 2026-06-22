Pluie annoncée

À la suite des fortes précipitations survenues au cours de la fin de semaine, la météorologue d'Environnement Canada, Kathleen Ménard Leclair, fait le point au micro de Valérie Beaudoin.

Samedi dernier, certaines municipalités ont reçu entre 50 et 100 millimètres de pluie en seulement quelques heures.

Bien qu'aucun autre épisode de cette intensité ne soit prévu, le temps restera instable avec des risques d'averses et d'orages pour les prochains jours.

La vigilance demeure donc de mise pour les citoyens vulnérables, y compris en vue des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste.

Écoutez Kathleen Ménard Leclerc, météorologue d'Environnement Canada, expliquer le tout lundi au micro du Midi avec Valérie Beaudoin.