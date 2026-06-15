Deux coupes pour William Carrier

William Carrier a remporté la coupe Stanley avec les Golden Knights de Las Vegas il y a trois ans, et il a fait la même chose dimanche soir, cette fois, avec les Hurricanes de la Caroline, et ce, sur... la patinoire des Golden Knights.

Écoutez Alexandre Carrier commenter le triomphe de son frère William au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Ça a été un événement très spécial, sur la même patinoire qu'il y a trois ans. (William) avait soulevé la coupe avec Las Vegas. Maintenant, il l'a soulevé avec les Hurricanes», dit son frère Alexandre.

Il évoque la présence des familles lors des festivités, les déplacements à Ottawa, à Montréal et à Las Vegas durant les séries éliminatoires, ainsi que l’importance du soutien familial et l’appréciation de William pour l’organisation des Hurricanes.