Âge minimum pour les trottinettes électriques

À l’aube de la fin du projet pilote sur les trottinettes électriques, des spécialistes en traumatologie réclament des mesures de sécurité plus strictes.
Doit-on repousser l’âge minimum de 14 à 16 ans pour circuler en trottinette électrique?
Écoutez Liane Fran-Blow, coordonnatrice en traumatologie du Programme de prévention des blessures de l’Hôpital de Montréal pour enfants, se pencher sur la question, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Quatorze ans, c'est jeune. Ils ne comprennent pas les règles de la rue. Et je crois qu'ils voient ça comme un jeu, sans en comprendre les risques.»
La spécialiste discute également des accidents graves, très nombreux chez les jeunes utilisant les trottinettes électriques.