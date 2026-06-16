Âge minimum pour les trottinettes électriques

À l’aube de la fin du projet pilote sur les trottinettes électriques, des spécialistes en traumatologie réclament des mesures de sécurité plus strictes.

Doit-on repousser l’âge minimum de 14 à 16 ans pour circuler en trottinette électrique?

Écoutez Liane Fran-Blow, coordonnatrice en traumatologie du Programme de prévention des blessures de l’Hôpital de Montréal pour enfants, se pencher sur la question, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.