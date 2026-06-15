Ligue nationale de hockey

Les Canadiens de Montréal pourront dire qu’ils ont été éliminés en 2026 par les champions de la Coupe Stanley. Les Hurricanes de la Caroline ont remporté les grands honneurs dimanche soir lors du match numéro 6.

Le club a vaincu les Golden Knights de Las Vegas par la marque de 3 à 0.

Il s’agit d’une première Coupe Stanley pour la Caroline en 20 ans.

Quels joueurs se sont le plus démarqués? Qui a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence de la série?

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur cette victoire des Hurricanes de la Caroline au micro de Patrick Lagacé, lundi.