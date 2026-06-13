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SPVM Montréal-Nord

Allégations de comportements racistes: 16 policiers sanctionnés

par 98.5 | Modifié le 13 juin 2026 à 11:30

Allégations de comportements racistes: 16 policiers sanctionnés
Un agent du Service de police de Montréal. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

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Profilage racial: «Ce n’est pas un geste unique» selon un expert

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Denis Lévesque
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16 policiers du Service de police de la Ville de Montréal de l’arrondissement de Montréal-Nord ont été sanctionnés à la suite d'allégations de comportements discriminatoires et racistes envers des citoyens.

Parmi eux, deux policiers ont été suspendus tandis que les 14 autres ont été affectés à des tâches administratives. Deux sergents se trouvent dans le groupe concerné.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, en a fait l’annonce alors qu’il a convoqué les médias en urgence pour faire le point vendredi soir.

Des témoignages provenant de l’interne faisant état de comportements racistes visant les communautés noires et arabes ont déclenché cette affaire. Selon plusieurs sources, certains des policiers incriminés auraient pris pour habitude de collectionner des morceaux de cheveux des personnes racisées qu’ils interpellaient.

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Allégations de comportements racistes: 16 policiers sanctionnés

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
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