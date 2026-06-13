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Policiers du SPVM sanctionnés

Profilage racial: «Ce n’est pas un geste unique» selon un expert

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 juin 2026 09:49

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Profilage racial: «Ce n’est pas un geste unique» selon un expert
Un agent du Service de police de Montréal. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

16 policiers du Service de police de la Ville de Montréal de l’arrondissement de Montréal-Nord ont été sanctionnés à la suite d'allégations de comportements discriminatoires et racistes envers des citoyens.

Parmi eux, deux policiers ont été suspendus tandis que les 14 autres ont été affectés à des tâches administratives. Deux sergents se trouvent dans le groupe concerné.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, en a fait l’annonce alors qu’il a convoqué les médias en urgence pour faire le point vendredi soir.

Des témoignages provenant de l’interne faisant état de comportements racistes visant les communautés noires et arabes ont déclenché cette affaire. Selon plusieurs sources, certains des policiers incriminés auraient pris pour habitude de collectionner des morceaux de cheveux des personnes racisées qu’ils interpellaient.

Écoutez Alain Babineau, ex-policier de la GRC, ancien conseiller pour le SPVM et expert en profilage racial, analyser le tout, samedi, avec Denis Lévesque.

Selon lui, il existe des problèmes de profilage racial depuis les 50 dernières années dans les rangs du SPVM.

«Ce n'est pas un geste unique. Puis ça a été aussi dénoncé dans les rapports des chercheurs engagés par le SPVM qui ont dit que 85% des policiers interviewés par eux niaient qu'il existe du racisme à l'intérieur du SPVM.»

Alain Babineau

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