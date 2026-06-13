Policiers du SPVM sanctionnés

16 policiers du Service de police de la Ville de Montréal de l’arrondissement de Montréal-Nord ont été sanctionnés à la suite d'allégations de comportements discriminatoires et racistes envers des citoyens.

Parmi eux, deux policiers ont été suspendus tandis que les 14 autres ont été affectés à des tâches administratives. Deux sergents se trouvent dans le groupe concerné.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, en a fait l’annonce alors qu’il a convoqué les médias en urgence pour faire le point vendredi soir.

Des témoignages provenant de l’interne faisant état de comportements racistes visant les communautés noires et arabes ont déclenché cette affaire. Selon plusieurs sources, certains des policiers incriminés auraient pris pour habitude de collectionner des morceaux de cheveux des personnes racisées qu’ils interpellaient.

Écoutez Alain Babineau, ex-policier de la GRC, ancien conseiller pour le SPVM et expert en profilage racial, analyser le tout, samedi, avec Denis Lévesque.

Selon lui, il existe des problèmes de profilage racial depuis les 50 dernières années dans les rangs du SPVM.