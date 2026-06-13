Entrée en bourse réussie

Avec l’entrée en bourse de son entreprise SpaceX, Elon Musk s’est enrichi de façon historique, propulsant sa valeur nette à un billion de dollars, soit 1 000 milliards de dollars.

Cette somme astronomique dépasse le produit intérieur brut (PIB) de 174 pays sur les 195 que compte la planète.

Écoutez l’avocat et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Selon lui, cette situation inédite souligne les dérives du capitalisme moderne. De plus, il s’inquiète de ce que la concentration historique de la richesse entre les mains de quelques individus peut causer au niveau social et géopolitique.