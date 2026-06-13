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Entrée en bourse réussie

SpaceX: la fortune d’Elon Musk atteint des sommets

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 juin 2026 09:25

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
SpaceX: la fortune d’Elon Musk atteint des sommets
Elon Musk a maintenant une fortune de plus de 1000 milliards de dollars. / AP Photo/Mark Schiefelbein

Avec l’entrée en bourse de son entreprise SpaceX, Elon Musk s’est enrichi de façon historique, propulsant sa valeur nette à un billion de dollars, soit 1 000 milliards de dollars.

Cette somme astronomique dépasse le produit intérieur brut (PIB) de 174 pays sur les 195 que compte la planète.

Écoutez l’avocat et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Selon lui, cette situation inédite souligne les dérives du capitalisme moderne. De plus, il s’inquiète de ce que la concentration historique de la richesse entre les mains de quelques individus peut causer au niveau social et géopolitique.

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