Sport accessible à tous

Depuis quelques années, l'intérêt pour le pickleball explose partout dans le monde.

Ce sport, accessible à toutes les tranches d'âge, est moins exigeant physiquement que le tennis et nécessite des installations moins envahissantes ainsi que des équipements moins coûteux.

Plusieurs villes du Québec ont d’ailleurs ajouté des terrains de pickleball à la liste des infrastructures sportives qu’elles proposent à leurs concitoyens.

Mais comment expliquer plus précisément un tel essor au Québec?

Écoutez Nadine Boutin, directrice générale de la Fédération de Pickleball Québec, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Le championnat provincial de pickleball Marcel-Lemieux se déroulera du 12 au 14 juin prochain à Salaberry-de-Valleyfield.