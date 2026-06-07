Relance de l’industrie

L’association Restaurants Canada milite pour que la TPS et la TVQ soient abolies sur les repas au restaurant afin de diminuer la facture des consommateurs et de relancer l’industrie.
Cette mesure avait déjà été mise en place au moment de la pandémie de COVID-19 pour soutenir le secteur.
Pourtant, certains restaurateurs craignent que cette abolition profite surtout aux grandes chaînes et non aux établissements indépendants qui ont le plus besoin de soutien.
Écoutez Antonin Mousseau, chef-propriétaire du restaurant Le Mousso, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je ne pense pas que ça va être extrêmement significatif. Les restaurants, on a besoin de plus que ça, on n'est pas écoutés. Il faut être un peu fou pour faire comme on fait, puis se lancer dans des aventures où, en bout de ligne, le marché est très difficile pour les imprévus.»