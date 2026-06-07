Relance de l’industrie

L’association Restaurants Canada milite pour que la TPS et la TVQ soient abolies sur les repas au restaurant afin de diminuer la facture des consommateurs et de relancer l’industrie.

Cette mesure avait déjà été mise en place au moment de la pandémie de COVID-19 pour soutenir le secteur.

Pourtant, certains restaurateurs craignent que cette abolition profite surtout aux grandes chaînes et non aux établissements indépendants qui ont le plus besoin de soutien.

Écoutez Antonin Mousseau, chef-propriétaire du restaurant Le Mousso, dimanche, au micro de Denis Lévesque.