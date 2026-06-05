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Honneurs de la LNH

Nick Suzuki et Cole Caufield couronnés

par 98.5 Sports

Nick Suzuki et Cole Caufield couronnés
Les Canadiens à l'honneur: le Selke pour Suzuki, le Lady-Byng pour Caufield / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

La Ligue nationale de hockey a annoncé vendredi que Nick Suzuki remporte le prestigieux trophée Frank-J.-Selke pour la saison 2025-2026.

Le capitaine des Canadiens a connu sa meilleure saison en récoltant 101 points en 82 matchs, se classant au 6e rang de la LNH.

Excellent dans le cercle des mises en jeu (50,4 %), le pivot de 26 ans a excellé face aux meilleurs trios adverses, affichant un différentiel élite de +37.

Il devient le premier joueur du Tricolore à graver son nom sur ce trophée depuis Guy Carbonneau en 1992.

Cole Caufield honoré pour son esprit sportif

De son côté, Cole Caufield a mis la main sur le trophée Lady-Byng.

L'attaquant a explosé avec une récolte de 51 buts — une première pour un joueur du Canadien depuis 1990 — tout en ne purgeant que 14 minutes de punition.

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