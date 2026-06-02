Les Hurricanes de la Caroline accueillent les Golden Knights de Las Vegas, à Raleigh, en lever de rideau de la finale de la coupe Stanley.
Écoutez Luc Gélinas, du Réseau des sports, présent à Raleigh, discuter de la finale de coupe Stanley avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Il y a moins que de médias présents à Raleigh que lorsque les Canadiens y étaient la semaine dernière;
- La planète hockey a sous-estimé les Golden Knights;
- Pas évident de favoriser une équipe dans cette finale;
- Gélinas prédit les Hurricanes en six matchs;
- Le malaise entourant le gardien Carter Hart et le scandale d’Équipe Canada 2018;
- Les enjeux de reconstruction pour les Canadiens de Montréal.