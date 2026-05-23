Depuis son élection comme cheffe de la CAQ

Les mesures annoncées jusqu'à maintenant par la première ministre du Québec, Christine Fréchette inquiètent le ministre des Finances, Éric Girard, qui a alerté la cheffe d'État en messages privés, selon Radio-Canada.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

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