Depuis son élection comme cheffe de la CAQ

Les mesures annoncées jusqu'à maintenant par la première ministre du Québec, Christine Fréchette inquiètent le ministre des Finances, Éric Girard, qui a alerté la cheffe d'État en messages privés, selon Radio-Canada.
Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, à l’émission Signé Lévesque.
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