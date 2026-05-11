Les grandes entrevues de Paul Arcand

Le chef du Parti québécois (PQ) demeure confiant à quelques mois des élections provinciales, même s'il est rattrapé dans les sondages par le Parti libéral du Québec (PLQ).

Dans le cadre d'une entrevue de fond accordée à Paul Arcand, Paul St-Pierre Plamondon ne compte pas changer son style, même s'il est critiqué par plusieurs de ses adversaires. Le chef du PQ a toutefois reconnu qu'il peut parfois réagir fortement.

Il estime toutefois que la situation sera différente s'il devient premier ministre. Pendant l'entretien, il expose le virage que prendrait un gouvernement péquiste dans plusieurs domaines, tels que la justice, la laïcité, la santé, l'éducation et les finances publiques.

Avec le franc-parler qu'on lui connaît, il répond également avec aplomb aux critiques de ses détracteurs.