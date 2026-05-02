Chronique culturelle

Le film Le Diable s’habille en Prada, sorti en 2006, a désormais une suite maintenant à l’affiche dans les cinémas.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire la critique de ce film, qui a la même distribution qu'il y a 20 ans, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'est moins bon que le premier. Ce n’est pas mauvais. Ce n’est pas raté. C'est un film qui est divertissant. Si vous avez aimé le premier, vous allez passer un bon moment. Mais c'est moins bon. Moi, je trouve d'abord et avant tout que les personnages sont moins mordants.»