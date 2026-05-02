 Aller au contenu
Chronique culturelle

Le Diable s’habille en Prada 2: «Les personnages sont moins mordants»

par 98.5

0:00
5:51

Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 mai 2026 11:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le Diable s’habille en Prada 2: «Les personnages sont moins mordants»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le film Le Diable s’habille en Prada, sorti en 2006, a désormais une suite maintenant à l’affiche dans les cinémas.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire la critique de ce film, qui a la même distribution qu'il y a 20 ans, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«C'est moins bon que le premier. Ce n’est pas mauvais. Ce n’est pas raté. C'est un film qui est divertissant. Si vous avez aimé le premier, vous allez passer un bon moment. Mais c'est moins bon. Moi, je trouve d'abord et avant tout que les personnages sont moins mordants.»

Stéphane Leclair

Vous aimerez aussi

Film sur Michael Jackson: «Une biographie qui a été nettoyée à l'eau de Javel»
Lagacé le matin
Film sur Michael Jackson: «Une biographie qui a été nettoyée à l'eau de Javel»
0:00
6:20
Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma
Le Québec maintenant
Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma
0:00
7:05
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solutions»
Rattrapage
Montée de la pauvreté
«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solutions»
Pourquoi le pissenlit a-t-il aidé à vaincre les nazis?
Rattrapage
Chronique historique
Pourquoi le pissenlit a-t-il aidé à vaincre les nazis?
«Il y a derrière ça une infantilisation du public qui me dérange énormément»
Rattrapage
Boycot d'une librairie qui vend un livre de droite
«Il y a derrière ça une infantilisation du public qui me dérange énormément»
Embrasser son enfant sur la bouche: «Ça mélange les codes sociaux»
Rattrapage
Chronique société
Embrasser son enfant sur la bouche: «Ça mélange les codes sociaux»
«Les jokes épouvantables puis le racisme, à l'époque, c'était ça» -Martin Matte
Rattrapage
Série Vitrerie Joyal
«Les jokes épouvantables puis le racisme, à l'époque, c'était ça» -Martin Matte
«C'est dans les très bons matchs de série que j'ai vu dans ma carrière»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite 1-0 des Canadiens en prolongation
«C'est dans les très bons matchs de série que j'ai vu dans ma carrière»
Mort d’un chien dans un chenil: l’établissement, la Ville et le MAPAQ poursuivis
Rattrapage
Circonstances nébuleuses
Mort d’un chien dans un chenil: l’établissement, la Ville et le MAPAQ poursuivis
Un mouvement pour interdire les boissons énergisantes aux jeunes
Rattrapage
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Un mouvement pour interdire les boissons énergisantes aux jeunes
Alexandre Bissonnette estime que sa détention à Port-Cartier est «cruelle»
Rattrapage
Chronique culturelle
Alexandre Bissonnette estime que sa détention à Port-Cartier est «cruelle»
Acteurs et scénarios générés par l’IA officiellement inéligibles aux Oscars
Rattrapage
Chronique culturelle
Acteurs et scénarios générés par l’IA officiellement inéligibles aux Oscars
«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»
Rattrapage
Trump veut retirer 5 000 soldats en Allemagne
«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»
Zone de chamaillage : «C’est un peu de l’énergie et du temps perdus»
Rattrapage
Projet à l’école de l’Aubier
Zone de chamaillage : «C’est un peu de l’énergie et du temps perdus»
«Le concept c'est que ce soit décontracté, mais un peu gastronomique»
Rattrapage
Le restaurant Celine verra le jour
«Le concept c'est que ce soit décontracté, mais un peu gastronomique»
«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite 1-0 des Canadiens en prolongation
«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»