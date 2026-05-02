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Défaite 1-0 des Canadiens en prolongation

«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 mai 2026 07:51

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 1-0 en prolongation lors de leur 6e rencontre en série face au Lightning. / Graham Hughes / La presse canadienne

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 1-0 en prolongation vendredi, lors de leur 6e rencontre en série face au Lightning.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Sébastien Hammal brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Les joueurs comme l'entraîneur, clairement, étaient fiers de l'effort qu'ils ont livré. Et je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance. Il manquait des buts, mais ils ont tout tenté. Vassilevski, qui est déjà un excellent gardien, a fait des arrêts plus spectaculaires les uns que les autres. Puis, à la toute fin, ce qui est souvent revenu dans les commentaires des joueurs et de Martin St-Louis, c'est que, s'ils jouent comme ça dimanche, ils ont de bonnes chances de gagner.»

Jean-Sébastien Hammal

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