Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les boutiques Première de Chicoutimi et d’Alma interdisent depuis quelque temps la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Cette décision fait suite au décès de Zachary Miron, âgé d’à peine 15 ans, dont la mort aurait été causée par l’interaction entre son médicament pour le TDAH et ce type de boisson.

Écoutez Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK, discuter de cette entreprise qui semble en inspirer d’autres, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.