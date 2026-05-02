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Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un mouvement pour interdire les boissons énergisantes aux jeunes

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 mai 2026 09:01

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal

et autres

Un mouvement pour interdire les boissons énergisantes aux jeunes
Les boutiques Première de Chicoutimi et d’Alma interdisent, depuis environ deux ans, la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. / Antonioguillem / Adobe Stock

Les boutiques Première de Chicoutimi et d’Alma interdisent depuis quelque temps la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Cette décision fait suite au décès de Zachary Miron, âgé d’à peine 15 ans, dont la mort aurait été causée par l’interaction entre son médicament pour le TDAH et ce type de boisson.

Écoutez Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK, discuter de cette entreprise qui semble en inspirer d’autres, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«La clientèle a suivi et les parents sont d'accord avec ça. Et semble-t-il que ça fait des petits, parce qu'il y a des pharmacies qui ont commencé. Elles se sont dit: peut-être qu'on va non seulement l'interdire, mais aussi les sortir de nos rayons.»

Martin-Thomas Côté

Autre sujet abordé: 

  • Deux entreprises de l’Estrie ont dû fermer leurs portes à cause des tarifs de Trump

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