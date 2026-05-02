Les grandes centrales syndicales ont prévu une manifestation d'envergure samedi, à Montréal, pour la Journée internationale des travailleurs.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand discuter de cet événement, qui débutera vers 13 h près du monument Sir George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal.
«Les organisateurs veulent dénoncer la précarisation, l'adoption de lois antisyndicales, la hausse du coût de la vie. Il y a eu des manifestations un petit peu partout à travers le monde hier avec certains endroits où ça a brassé plus et avec des arrestations. Aux États-Unis, ça s'est transformé en genre de manifestation no king, comme on a vu à quelques reprises pendant l'année.»
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