Grâce aux nombreux expatriés québécois, la fièvre des séries voyage dans plusieurs pays à travers le monde.
Écoutez Fadwa Lapierre discuter de cet amour du Tricolore à l’étranger, dimanche, lors de sa chronique voyage au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les fans ont vraiment leur équipe tatouée sur le cœur parce que même les gens en vacances, j'en ai vu qui voyageaient avec leurs chandails, leurs casquettes des Canadiens et ils se prenaient en photo. Il y en a même qui allaient dans des cathédrales pour faire une petite prière.»
Écoutez la chroniqueuse présenter ses entretiens avec quelques-uns de ceux qui sont prêts à tout pour encourager leur équipe favorite.