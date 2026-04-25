À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Lucie Besse Razac, Stéphane Leclair et Jean-François Baril, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Moi, j'en reviens pas de Gino Chouinard, qui s'en vient au 98.5. Pour moi, c'était inattendu. Et quel bon coup! Gino est capable de tout faire et c'est une bonne nouvelle pour l'antenne. Et je veux aussi souligner la passation de flambeau de la part de Philippe Cantin. Il l'a accueilli avec une super belle entrevue et avec classe. Et Philippe Cantin ne disparaît pas du 98.5. Au contraire, on lui donne de gros défis et j'ai trouvé que ça s'est bien fait.»