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Livre Destination autonomie

Destination autonomie: «C'est un gros virage pour les conservateurs»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 avril 2026 11:01

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Destination autonomie: «C'est un gros virage pour les conservateurs»
Christian Dufour / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a dévoilé cette semaine son nouveau livre Destination autonomie, qui présente une approche visant à rendre le Québec plus autonome.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour discuter de cet ouvrage samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«C'est un gros virage parce que les conservateurs des régimes, jusqu'à récemment, n'étaient pas du tout nationalistes, courtisaient plutôt les Anglais, puis s'opposaient à la législation linguistique. Là, ils adoptent une plateforme résolument nationaliste, revendicative du Québec au sein du Canada, avec des choses qui sont objectivement intéressantes. Ils voudraient notamment qu'on crée un observatoire du fédéralisme toxique pour identifier les interventions potentielles fédérales qui seraient mauvaises.»

Christian Dufour

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