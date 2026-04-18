Chronique société

La chroniqueuse Ingrid Falaise est la belle-mère des enfants de son conjoint depuis maintenant plusieurs années, une réalité qui a nécessité plusieurs ajustements.
Écoutez la chroniqueuse discuter des défis de la beau-parentalité samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« Savoir qu’il y a des enfants ne veut pas dire comprendre dans quoi tu t’embarques. Parce que ça ne vient pas avec un mode d’emploi, la beau-parentalité. C’est flou, parce que tu es là au quotidien : tu accompagnes, tu organises, tu soutiens, tu cohabites, tu laves leur linge, tu fais le souper, tout comme dans une vraie famille. Mais trop impliqué, tu déranges; pas assez impliqué, tu es critiqué. »