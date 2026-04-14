Match 82 sur 82 de la saison régulière des Canadiens de Montréal: obtiendront-ils une 49e victoire face aux Flyers à l'étranger, mardi?

Nos analystes Martin McGuire et Dany Dubé mentionnent l'importance qu'a ce match sur la position du CH dans la Division Atlantique, qui déterminera s'ils joueront à domicile ou pas face au Lightning en début de séries.

Jakub Dobes est de l'alignement pour Montréal et la formation fait le pari de mettre ses meilleurs joueurs sur le jeu, quitte à risquer les blessures à l'pproche des éliminatoires, soulignent-ils.

Écoutez l'avant-match Canadiens-Flyers de Martin McGuire et Dany Dubé, mardi soir, en direct de Philadelphie.