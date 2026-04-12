Le hockey des Canadiens

Il ne reste qu'une seule place en jeu dans l'Est pour accéder aux séries éliminatoires et les Islanders, qui se mesurent aux Canadiens dimanche soir, n’ont désormais plus droit à l’erreur.

Si le portrait des séries est presque complété, certains affrontements de première ronde demeurent incertains. Plusieurs équipes, dont le Tricolore, doivent encore accumuler des victoires d’ici la fin du calendrier régulier afin de sécuriser l’avantage de la glace.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Islanders, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.