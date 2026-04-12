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Le hockey des Canadiens

Les Islanders n'ont plus le droit à la défaite

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 12 avril 2026 18:18

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les Islanders n'ont plus le droit à la défaite
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Il ne reste qu'une seule place en jeu dans l'Est pour accéder aux séries éliminatoires et les Islanders, qui se mesurent aux Canadiens dimanche soir, n’ont désormais plus droit à l’erreur.

Si le portrait des séries est presque complété, certains affrontements de première ronde demeurent incertains. Plusieurs équipes, dont le Tricolore, doivent encore accumuler des victoires d’ici la fin du calendrier régulier afin de sécuriser l’avantage de la glace.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Islanders, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  • Blessé, Noah Dobson pourrait rater les deux premiers matchs des séries;
  • Quelles attentes avoir envers David Reinbacher?;
  • Commentaires des joueurs avant la rencontre face aux Islanders;
  • Survol de la saison des Sénateurs avec Marc Legault;
  • Martin St-Louis remanie ses trios.

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