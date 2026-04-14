Après 40 minutes de jeu, c’est 3 à 2 pour les Flyers, face aux Canadiens, qui se retrouvent à l’étranger, mardi soir.

L’analyste Dany Dubé s’intéresse toutefois à la première ronde des séries entre le CH et le Lightning.

Statistiquement, les Canadiens ont l’avantage lors des jeux de puissance et le Lightning, lui, fait très bien en désavantage numérique.

Qu’est-ce qui pèsera dans la balance? Qui aura l’avantage?

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, mardi, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Flyers.