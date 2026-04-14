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Les faits saillants

Le blitz du match Canadiens-Flyers

par 98.5 Sports

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8:08

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 avril 2026 21:51

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le blitz du match Canadiens-Flyers
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments du match Canadiens-Flyers du mardi 14 avril 2026.

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