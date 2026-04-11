Le hockey des Canadiens

L'espoir des Canadiens, Michael Hage, a pris tout le monde par surprise, samedi, en annonçant qu'il prolongeait d'une saison son parcours au sein du programme de l'université du Michigan dans la NCAA.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Blue Jackets-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

L’analyste Dany Dubé s’interroge à savoir si le jeune attaquant aurait pris une décision différente si son équipe avait évité la défaite en demi-finale du Frozen Four.