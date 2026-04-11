 Aller au contenu
Le commentaire de Dany Dubé

«C'est spectaculaire ce que Lane Hutson a réussi à faire depuis son arrivée»

par 98.5

0:00
5:48

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 avril 2026 20:58

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est spectaculaire ce que Lane Hutson a réussi à faire depuis son arrivée»
Dany Dubé se penche sur les performances de Lane Hutson cette saison. / La Presse Canadienne

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, samedi, lors du deuxième entracte du match Blue Jackets-Canadiens.

Vous aimerez aussi

Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026
Le hockey des Canadiens
Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026
0:00
56:39
«Ce n'était pas une bonne game pour nous» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Ce n'était pas une bonne game pour nous» -Martin St-Louis
0:00
6:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Ce n'était pas une bonne game pour nous» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite de 5 à 2
«Ce n'était pas une bonne game pour nous» -Martin St-Louis
Les Blue Jackets viennent facilement à bout du Tricolore
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les Blue Jackets viennent facilement à bout du Tricolore
Le blitz du match Blue Jackets-Canadiens
Rattrapage
Les faits saillants
Le blitz du match Blue Jackets-Canadiens
«Il veut laisser sa marque et c'est ce qui le retient là»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Il veut laisser sa marque et c'est ce qui le retient là»
Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026
Le blitz du match Canadiens-Lightning
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le blitz du match Canadiens-Lightning
«On est prêts pour n'importe quoi» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 2-1 contre le Lightning
«On est prêts pour n'importe quoi» -Martin St-Louis
«C'est un match dont je me souviendrai toujours» -Cole Caufield
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Son 50e but et la victoire
«C'est un match dont je me souviendrai toujours» -Cole Caufield
«Ce fut très cool de vivre ce moment» -Nick Suzuki
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le 50e but de Caufield
«Ce fut très cool de vivre ce moment» -Nick Suzuki
«Caufield va atteindre des sommets assez exceptionnels»
Rattrapage
Le commentaire de Dany
«Caufield va atteindre des sommets assez exceptionnels»
La défense du Lightning, Connor McDavid et Peter DeBoer
Rattrapage
L'actualité de la LNH
La défense du Lightning, Connor McDavid et Peter DeBoer
Un avant-goût des séries éliminatoires
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
Un avant-goût des séries éliminatoires
Le blitz du match Canadiens-Panthers
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le blitz du match Canadiens-Panthers
«On est meilleurs que ça: on va gérer ça» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des standards à la baisse
«On est meilleurs que ça: on va gérer ça» -Martin St-Louis